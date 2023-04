Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Allianz Trade korrigiert Prognose für Insolvenzen in Deutschland nach oben: 22% mehr Pleiten erwartet im Jahr 2023- Gründe für stärkeren Anstieg sind ein längerfristiger Zinsanstieg und eineungünstige Verschiebung der Finanzrisiken: Banken noch restriktiver beiKreditvergabe und fällige KFW-Kredite sowie verschlechterte Profitabilität beiden Unternehmen- Weiterhin keine Pleitewelle, sondern Normalisierung: Fallzahlen in Deutschland2023 weiterhin 5 % unter dem Niveau von vor der Pandemie 2019- Deutschland im weltweiten Trend: Globale Insolvenzen steigen 2023 um 21 % undliegen damit ebenfalls 5 % unter den Werten von 2019- Europa: 24 % mehr Pleiten erwartet, stärkster Anstieg in den Niederlanden undin FrankreichDie Turbulenzen am Bankenmarkt bleiben nicht ohne Folgen: Durch die nun nochrestriktivere Kreditvergabe der Banken dürften mehr Unternehmen inSchwierigkeiten geraten als noch zu Jahresbeginn erwartet. Der weltweit führendeKreditversicherer Allianz Trade hat daher in seiner jüngsten Insolvenzstudie diePrognose angepasst. Allianz Trade erwartet in Deutschland für 2023 nun einenAnstieg der Unternehmensinsolvenzen um 22 % (bisher 15 %). Das sind rund 17.800Fälle und damit etwa 800 mehr als ursprünglich erwartet - aber weiterhin 5 %unter dem Niveau von vor der Pandemie. Deutschland folgt mit dieser Entwicklungdem weltweiten Trend: Bei den globalen Insolvenzen rechnet Allianz Trade miteinem Anstieg um 21 %."Eine Pleitewelle ist das weiterhin nicht, auch wenn ein zweistelliger Zuwachszunächst den Anschein erweckt. Die Fallzahlen in Deutschland waren zuletztjedoch auf historisch niedrigem Niveau", sagt Milo Bogaerts, CEO von AllianzTrade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Selbst Ende 2023 dürfteDeutschland das Niveau von vor der Pandemie noch nicht erreicht haben. Diesdürfte erst nach einer weiteren Zunahme der Insolvenzen um 6 % im Jahr 2024wieder leicht überschritten werden."Zwar haben sich die wirtschaftlichen Erwartungen zuletzt etwas aufgehellt. DieAllianz Trade-Experten gehen mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts(BIP) um -0,1 % jedoch weiterhin von einer leichten Rezession für 2023 aus imVergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig haben sich aber die finanziellenRahmenbedingungen deutlich verschlechtert.Bankenturbulenzen hinterlassen Spuren: schwach finanzierte Unternehmen gefährdet"Die Bankenturbulenzen hinterlassen ihre Spuren auch in Deutschland", sagtBogaerts. "Mit den deutlich steigenden Zinsen laufen eher schwach finanzierteUnternehmen Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten. Hinzu kommen zahlreiche