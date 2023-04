Voraussichtlich am kommenden Montag, 17. April, 2023, werden das Management von EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) und Vertreter der tansanischen Regierung einen Rahmenvertrag für die Entwicklung und den Betrieb des Epanko-Graphitprojekts unterzeichnen. Der Termin sei von der tansanischen Regierung mitgeteilt worden, teilt Ecograf in einer aktuellen Meldung mit. Das Unternehmen nennt den Vertrag einen „bedeutenden Meilenstein für das Projekt“. Epanko sei ein Weltklasse-Graphitprojekt, das einen generationenübergreifenden Beitrag zur tansanischen Wirtschaft leisten soll. Erst vor kurzem war ein Verhandlungsteam des Präsidenten vor Ort in Epanko.





Die Kooperation mit der Regierung Tansanias wurde schon 2022 bekanntgegeben; Quelle: EcoGraf Ltd.



Die Unterzeichnung der Vereinbarung passt zu einer Reihe neuer politischer Initiativen und Rechtsvorschriften der EU und der USA zur Entwicklung neuer Lieferketten, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützen sollen. Erst kürzlich hatte Vizepräsidentin Kamala Harris Tansania besucht, um die strategischen Beziehungen mit der tansanischen Regierung zu vertiefen und die Bedeutung des Landes als aufstrebenden Schlüssellieferanten von wichtigen Mineralien für EV-Batterien hervorzuheben.

Auch die koreanische Regierung kündigte eine Gesetzgebung an, die vorschreibt, dass 50% der kritischen Mineralien und Batteriemineralien außerhalb Chinas beschafft werden müssen. Vor Kurzem hatten Japan die USA ein Handelsabkommen zur Stärkung der japanischen Batterielieferketten mit den Mitgliedsländern der Mineral Security Partnership (zu denen auch Australien gehört) unterzeichnet.

Fazit: Unter seiner neuen Präsidentin Samia Suluhu Hassan vollzieht Tansania eine rasante wirtschaftliche Öffnung. Das fällt umso leichter, weil das Land derzeit von vielen Seiten umworben wird. China will sich beispielsweise in der Hafeninfrastruktur einkaufen, aber auch die die USA und die EU haben die strategische Bedeutung des Landes erkannt. Dank einer amerikanischen Finanzierungszusage plant das Land die erste Nickel-Raffinerie auf afrikanischem Boden - ein Symbol für das neue Selbstbewusstsein Tansanias, das erkennbar Entwicklung anstrebt und mehr sein möchte als die Rohstoffbank der Welt. Das Graphitprojekt Epanko passt perfekt in diese Geschichte. Obwohl es in den vergangenen zehn Jahren zwei erfolgreiche Machbarkeitsstudien gegeben hat, die die strengsten Umwelt- und Sozialstandards erfüllen, war das Epanko-Projekt politisch bedingt nicht vorangekommen. Es fehlte just jener Rahmenvertrag mit der tansanischen Regierung, der jetzt (endlich) unterzeichnet wird. Die Zeichen für die Realisierung des Weltklasse-Epanko-Projekts standen wohl noch nie besser als heute.

