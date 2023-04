Cordelia Wagner übernimmt Leitung Unternehmenskommunikation der AGF Videoforschung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Stabwechsel bei der AGF: Cordelia Wagner wird Leiterin

der Unternehmenskommunikation der AGF Videoforschung. Sie tritt damit die

Nachfolge von Juliane Paperlein an, die das Unternehmen Ende April verlässt.

Wagner ist Inhaberin der Agentur CW Communications und verfügt aus ihrer Zeit

als Sprecherin der Ad Alliance und bei ProSiebenSat.1 über langjährige und

umfangreiche Erfahrung in der Medienwelt, insbesondere im für die AGF relevanten

TV- und Digitalbereich.



"Mit Cordelia Wagner gewinnen wir eine profilierte und sehr gut vernetzte

Kommunikationsexpertin für die AGF Videoforschung", sagt Kerstin

Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung. "Mit

ihrer Expertise und ihren umfangreichen Kontakten ist sie eine große

Bereicherung und wird einen wertvollen Beitrag sowie sicher auch neue Impulse

zur kommunikativen Weiterentwicklung der AGF Videoforschung setzen. Wir freuen

uns sehr auf die Zusammenarbeit."