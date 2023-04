Nachhaltige Verpackungen bei Kaufland auf dem Vormarsch Weitere Produkte in Silphie-Verpackung erhältlich (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Ressourceneffizient und nachhaltig - Kaufland setzt auf

innovative Papierverpackungen aus Silphie-Fasern. Neben dem bereits erhältlichen

Räucher- und Stremellachs der Eigenmarke K-Bio sind nun auch Äpfel der Sorte

Cameo in Silphie verpackt erhältlich. In den kommenden Wochen und Monaten werden

auch Äpfel und Kresse von K-Bio in der neuen Verpackung angeboten. Das

Verpackungspapier auf Basis der schnell wachsenden Silphie-Pflanze werden von

PreZero, der Umweltsparte der Schwarz Gruppe, produziert und unter der Marke

OutNature vertrieben.



"Der nachhaltige Einsatz von Verpackungsmaterialien spielt für uns eine große

Rolle, wir prüfen bei jedem Produkt, wie wir die Verpackung im Sinne der

Nachhaltigkeit optimieren können. Das Konzept, Verpackungen aus der

Silphie-Pflanze herzustellen, hat uns von Anfang an überzeugt, insbesondere, da

die komplette Entwicklung mit OutNature innerhalb der Schwarz Gruppe erfolgt.

Die Ausweitung der nachhaltigen Papierverpackungen auf weitere Produkte prüfen

wir daher stetig", sagt Jürgen Schartschinski, Bereichsleiter Einkauf Obst und

Gemüse bei Kaufland.