Weltweitwandern Guide-Academy - Lernen von der Welt

Graz (ots) - "Wir wollen uns und unsere weltweiten Partner und Guides darin

bestärken, einen nachhaltigen Tourismus in ihren Heimatländern voranzutreiben,

sich weiterzubilden und Leuchtturmprojekte zu initiieren." So erklärt

Weltweitwandern Gründer Christian Hlade die Intention hinter der Guide Academy.

Um Know-how zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen,

bietet der Reiseveranstalter regelmäßig Weiterbildungen für seine

internationalen Partner und Guides an. Im Frühjahr 2023 folgten 25

Weltweitwandern-Guides den Ruf, um sich bei einem 8-tägigem Guide-Seminar auf

der Koralpe und im Grazer Basecamp weiterzubilden, zu vernetzen und sich über

die neuesten Erkenntnisse für verantwortungsvollen Tourismus auszutauschen. Die

Guides kamen dabei aus so unterschiedlichen Destinationen wie Kirgistan, Nepal,

Montenegro, Georgien, Bulgarien, Portugal, Sizilien, Kroatien, Serbien, Polen,

Albanien oder den Azoren.



Hohe Qualitätsstandards