Schwedische Pensionskasse feuert nach Milliardenverlusten ihren Chef

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die größte schwedische Pensionskasse Alecta trennt sich von ihrem Chef Magnus Billing. Das teilte Alecta am Dienstag in Stockholm mit. Hintergrund sind Milliardenverluste, die die Pensionskasse in den vergangenen Monaten mit ihren Beteiligungen an kriselnden US-Banken gemacht hat. Mit der Absetzung von Billing will Alecta nach eigenen Angaben Vertrauen wiederherstellen.

