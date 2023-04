Microsoft nimmt Spitch ins ISV-Erfolgsprogramm auf / Zusammenarbeit bei KI und Bereitstellung von Spitch-Anwendungen über Microsoft-Marktplätze

Frankfurt/Zürich (ots) - Spitch, einer der weltweit führenden Anbieter von

Systemen für Conversational AI (automatisierte Sprach- und Textdialogsysteme auf

Basis von Künstlicher Intelligenz), ist dem Independent Software Vendor (ISV)

Success Program von Microsoft beigetreten. Die Kooperation umfasst die Nutzung

von Künstlicher Intelligenz und die Bereitstellung von Spitch-Anwendungen über

die Marktplätze von Microsoft.



"Microsoft hat sich durch sein Engagement bei OpenAI in Sachen Künstlicher

Intelligenz (KI) hervorgetan, Spitch hat sich seit der Gründung einen Namen als

einer der führenden Entwickler von KI-basierten Dialogsystemen erworben",

erklärt Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch die Kooperation beider

Unternehmen in Sachen KI. Die neue Partnerschaft gibt Spitch unter anderem

Zugang zu den Modellen für Generative AI, wie sie bei ChatGPT zum Einsatz

kommen, über die Azure OpenAI Services. Dies ergänzt sich mit der Fokussierung

von Spitch auf Omnichannel Conversational AI, also KI-basierte Systeme für die

Automatisierung der Kundenkommunikation mittels Sprache und Text einschließlich

biometrischer Sprachidentifizierung.