DZ BANK stuft Covestro auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Covestro vor Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 41 auf 47 Euro angehoben. Analyst Peter Spengler rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass die Beiträge von Polycarbonat sowie der Polyurethan-Vorprodukte TDI und MDI zum operativen Ergebnis gegenüber dem Vorquartal gestiegen sind. Der Experte erwartet, dass dieser positive Trend u?ber die nächsten Quartale an Dynamik gewinnen wird. Durch die beschlossene Schließung des TDI-Werks von BASF gebe es mit dem Chemiekonzern Covestro und Wanhua aus Ungarn nur noch zwei verbleibende europäische TDI-Produzenten./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 11:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 11:13 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 36,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m