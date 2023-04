UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola nach dem Verkauf mexikanischer Kraftwerke von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gute Deal werde es dem Versorger ermöglichen, seinen Anteil an Wärmekraftwerken weiter zu verringern und die Entwicklung erneuerbarer Energien im Land zu beschleunigen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2023./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2023 / 20:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 11,66EUR gehandelt.