RBC stuft RECKITT auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 7600 auf 7400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren befinde sich derzeit in einer ungleich besseren Verfassung als zu Beginn 2020, schrieb Analyst Andy Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziel erschienen ambitioniert, aber erreichbar./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 71,24EUR gehandelt.