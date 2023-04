DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 167 auf 166 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft dürfte um 2,3 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ursächlich dafür seien schwächelnde Erlöse des Spirituosenkonzerns in den USA und China./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 207,3EUR gehandelt.



