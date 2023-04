Aduro Clean Technologies präsentiert sich auf dem CEM Scottsdale Capital Event

Sarnia, Ontario, den 11. April 2023 / IRW-Press / - Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Ressourcen der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, gab heute bekannt, dass es vom 14. bis 16. April 2023 am 11th Annual Scottsdale Capital Event teilnehmen wird, das Capital Event Management (CEM) im Fairmont Scottsdale Princess Resort in Scottsdale, Arizona, ausrichtet. Im Rahmen der Veranstaltung wird Aduro Einzelgespräche mit interessierten Investoren und anderen Interessenvertretern führen.

Aduro hat in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner HydrochemolyticTM-Technologieplattform erzielt. Das Unternehmen hat entscheidende Schritte zur Sicherung seiner Entwicklung unternommen, indem es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit Bruttoerlösen in Höhe von 3,92 Millionen CAD erfolgreich abgeschlossen und die Inbetriebnahmephase des im Pilotmaßstab eingesetzten Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss eingeleitet hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine wertvolle Partnerschaft mit Chemelot Innovation and Learning Labs aufgebaut und ist der Chemistry Industry Association of Canada beigetreten, was das Engagement des Unternehmens für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe belegt.

„Unsere Fortschritte in den vergangenen Monaten waren sehr ermutigend. Wir freuen uns sehr, am CEM Scottsdale Capital Event teilnehmen zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, unsere Erfolge zu präsentieren und unsere zukünftigen Pläne mit Investoren zu besprechen. Mit der Unterstützung unserer Partner und Aktionäre sind wir gut aufgestellt und motiviert, unser Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen,“ sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Unsere Mission, die Kunststoffindustrie durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu revolutionieren, steht bei allem, was wir tun, nach wie vor an vorderster Stelle, und wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte und Zukunftspläne mit der Investorengemeinschaft zu teilen.“