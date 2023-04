Der Dienstag ist der offizielle Handelsstart an der Börse. Unser Leitindex DAX startete recht schwungvoll und hatte damit die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag noch einmal positiv begleitet. In Amerika selbst konnte bereits am Montag darauf reagiert werden, denn der Handel an der Wall Street startete bereits in die neue Woche. Mit zunächst leichteren Kursen konnte der Markt sich sehr schnell stabilisieren und am Ende des Handelstages ein leichtes Plus generieren.

Disclaimer