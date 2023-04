TOEFL iBT®-Verbesserungen werden im Juli 2023 eingeführt

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seines kontinuierlichen

Bestrebens, Testteilnehmern ein optimales Erlebnis zu bieten, kündigte ETS heute

eine Reihe spannender Verbesserungen für TOEFL iBT® an.



In den nächsten Monaten können die Testteilnehmer Folgendes erwarten:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Ein verkürzter TOEFL iBT-Test für Verwaltungen ab dem 26. Juli 2023. Der Testwird anstatt drei Stunden nun weniger als zwei Stunden in Anspruch nehmen, wasfolgendermaßen erreicht wurde:- optimierte Anweisungen und Navigation während des Tests- eine neue, modernere Aufgabe: "Schreiben für eine akademische Diskussion",die die bisherige eigenständige Schreibaufgabe ersetzt- ein kürzerer Leseabschnitt- Entfernung aller nicht bewerteten Testfragen- Ein vereinfachter Registrierungsprozess ab Juli 2023! Testteilnehmer könnenein Konto erstellen und sich schneller und einfacher für ein verfügbares TOEFLiBT-Testdatum registrieren als je zuvor. Darüber hinaus werden weiterestandortspezifische Vorteile , wie etwa zusätzliche lokale Zahlungsoptionen inausgewählten Märkten verfügbar sein, die mit der Zeit ausgeweitet werden.- Mehr Transparenz bei der Bewertung ab 26. Juli 2023. Die Testteilnehmer sehennach Abschluss des Tests das offizielle Freigabedatum ihrer Testergebnisse underhalten darüber hinaus Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn sich ihrBewertungsstatus ändert."ETS treibt die Zukunft der Bewertung durch Produktinnovationen in den BereichenBildung und Lernen voran, und TOEFL ist von entscheidender Bedeutung für dieseBemühungen", sagte Amit Sevak, CEO von ETS. "TOEFL ist seit fast sechsJahrzehnten ein Branchenstandard, und diese Verbesserungen unterstreichen seinePosition weiter. Am wichtigsten ist, dass diese Verbesserungen aus der Sichtunserer Kunden und Stakeholder entwickelt wurden - denn sie haben für unshöchste Priorität."Testteilnehmer, die sich bereits für einen TOEFL iBT-Test angemeldet haben,haben die Möglichkeit, ihren Testtermin kostenlos zu verschieben, wenn sie dieseneuen Verbesserungen erleben möchten, oder ihren Testtermin vorzuverlegen, bevorsie in Kraft treten. Kostenlose Umbuchungen können bis zum 30. April 2023 überihr TOEFL-Konto vorgenommen werden. Außerdem sind jetzt aktualisierte Versionendes TOEFL iBT Free Practice Test und der TOEFL iBT Practice Sets auf derTOEFL-Website verfügbar. Weitere Aktualisierungen für kostenlose undkostenpflichtige Testvorbereitungsoptionen werden in den nächsten Wochenerfolgen, um diese Änderungen zu berücksichtigen.Die Bewertungsskala vonTOEFL iBT bleibt gleich, also können auch dieAnforderungen gleich bleiben. Der TOEFL-Test ist nach wie vor die