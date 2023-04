Vermehrter Wechsel zum alten Arbeitgeber - 5 Tipps, wie Logistikunternehmen ihre Ex-Kraftfahrer überzeugen und ans Unternehmen binden (FOTO)

Elz (ots) - Zurück zum alten Arbeitgeber, mit diesem Gedanken spielt jeder

zweite Angestellte jeglicher Branchen - so auch in Logistikunternehmen. Um

ehemalige Mitarbeiter zu überzeugen und langfristig ans Unternehmen zu binden,

gibt es verschiedene Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können.



"Dazu gehören beispielsweise eine gezielte Ansprache, ein respektvoller Umgang

mit ehemaligen Mitarbeitern und attraktive Arbeitsbedingungen", erklärt Dustin

Müller. Der Recruiting-Profi positionierte bereits mehr als 300 Logistiker als

einen der attraktivsten Arbeitgeber ihrer Region. Gerne verrät er in einem

Interview oder Gastartikel 5 weitere Tipps, wie Logistikunternehmen ihre

Ex-Kraftfahrer überzeugen und an das Unternehmen binden können.





1. Analyse der MitarbeiterBevor ein Logistikunternehmen Maßnahmen ergreift, um ehemalige Kraftfahrerzurückzugewinnen, sollte zunächst geprüft werden, ob dies überhaupt sinnvollist. Hierbei ist es wichtig zu analysieren, in welcher Kategorie der Mitarbeiterehemals eingestuft war - A-, B- oder C-Mitarbeiter - und ob er für dasUnternehmen besonders wertvoll war. Basierend auf diesen Erkenntnissen kann dannentschieden werden, ob sich eine Rückholaktion lohnt und wie diese gestaltetwerden kann. Eine solche Analyse kann helfen, Zeit und Ressourcen gezielteinzusetzen und sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Bindung von ehemaligenMitarbeitern den größtmöglichen Erfolg bringen.2. Wertschätzendes Exit-GesprächSofern eine Analyse ergibt, dass es sich lohnt, einen ehemaligen Kraftfahrerzurückzugewinnen, kann ein wertschätzendes Exit-Gespräch ein wichtiger Schrittsein, um die Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen zu stärken. In diesemGespräch sollte dem Mitarbeiter signalisiert werden, dass seine Arbeitwertgeschätzt wurde und dass man sich über eine erneute Zusammenarbeit freuenwürde.Es ist dabei wichtig, dem ehemaligen Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, dasser auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Unternehmen spielen kann und dassseine Leistungen geschätzt werden. Ein wertschätzendes Exit-Gespräch kann somitdazu beitragen, das Vertrauen und die Loyalität des ehemaligen Mitarbeiters zustärken und ihn dazu zu ermutigen, in Zukunft wieder beim Unternehmenanzufangen.3. Freude über Rückkehrer kommunizierenUm ehemalige Kraftfahrer an das Unternehmen zu binden, sollte auch innerhalb desUnternehmens eine positive Einstellung gegenüber Rückkehrern kommuniziertwerden. Eine offene und positive Kommunikation gegenüber ehemaligen Mitarbeiternkann dazu beitragen, das Vertrauen und die Loyalität zu stärken und denWiedereinstieg in das Unternehmen zu erleichtern.4. Regelmäßige Kontaktaufnahme zu potenziellen RückkehrernEine regelmäßige Kontaktaufnahme zu potenziellen Rückkehrern kann ebenfalls dazubeitragen, die Bindung zu ehemaligen Mitarbeitern zu stärken. Hierbei sollte mansich in einem bestimmten Zeitraum - insbesondere nach Ablauf von Probezeiten -bei den ehemaligen Mitarbeitern melden und sich nach deren aktueller Situationerkundigen.Oftmals stellen sich hierbei Probleme oder Unzufriedenheiten bei dem neuenArbeitgeber heraus, die eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber in Betracht ziehenlassen. Eine regelmäßige Kontaktaufnahme kann somit dazu beitragen, ehemaligeMitarbeiter auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und gegebenenfalls eineRückkehr zu erleichtern.5. Entsprechende Prozesse etablierenUm sicherzustellen, dass das Rückholprogramm von ehemaligen Mitarbeiterneffektiv ist, sollten entsprechende Prozesse im Unternehmen etabliert werden.Hierbei ist es wichtig, dass klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitenfestgelegt werden, wer für die Kontaktaufnahme mit ehemaligen Mitarbeiternzuständig ist und in welchem Intervall diese stattfinden soll.Zudem sollten auch die Kommunikationskanäle und Inhalte definiert werden, umsicherzustellen, dass eine einheitliche und zielgerichtete Ansprache derehemaligen Mitarbeiter erfolgt. Durch die Etablierung eines entsprechendenProzesses kann sichergestellt werden, dass das Rückholprogramm effektiv undsystematisch umgesetzt wird, um ehemalige Mitarbeiter langfristig an dasUnternehmen zu binden.Über Dustin Müller:Dustin Müller ist der Gründer und Geschäftsführer der JobAdvertiser PMR GmbH,der verschiedene Recruiting-Agenturen angehören. Gemeinsam mit seinem Team ausExperten unterstützt er Unternehmen aus der Pflege- und Logistikbranche dabei,neue qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dabei ist die JobAdvertiser PMR GmbHbereits für über 350 Arbeitgeber der erste Ansprechpartner in SachenE-Recruiting. Mehr Informationen unter: www.mehr-Kraftfahrer.de(http://www.mehr-kraftfahrer.de)Pressekontakt:JobAdvertiser PMR GmbHVertreten durch: Dustin Müllerhttp://www.mehr-Kraftfahrer.deE-Mail: mailto:info@jobadvertiser.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164493/5483225OTS: Dustin Müller