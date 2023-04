Nextech3D.ai präsentiert seine generativen KI-gestützten 3D-Modellierungslösungen bei VirtualInvestorConferences.com am 13. April

Diese interaktive Live-Online-Veranstaltung wird bestehenden Aktionären und der Investment-Community die Möglichkeit geben, mit dem CEO des Unternehmens, Evan Gappelberg, in Echtzeit zu interagieren.

Details der Präsentation bei der Konferenz

Datum: Donnerstag, 13. April 2023

Uhrzeit: 19:30 Uhr MEZ

Link: https://tinyurl.com/2s3mtpb3

Bitte melden Sie sich im Voraus an, um sicherzustellen, dass Sie an der Konferenz teilnehmen können und etwaige veröffentlichte Updates erhalten.

Nextech3D.ai lädt private und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, an der interaktiven Echtzeit-Präsentation von CEO Evan Gappelberg teilzunehmen, bei der die bahnbrechenden 3D-Modellierungs- und AR-Wegeleitsystemtechnologien von Nextech vorgestellt werden. Durch den Einsatz bahnbrechender KI ist Nextech3D.ai in der Lage, rasch, einfach und kostengünstig große Mengen und Varianten bestehender Aktiva in großem Maßstab zu erstellen, um Produkte, Menschen und Orte für die interaktive 3D-Nutzung vorzubereiten.

Dies wird eine interaktive Live-Online-Veranstaltung sein, bei der Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten die Teilnehmer nicht in der Lage sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass sich Investoren vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter www.virtualinvestorconferences.com.

Über Virtual Investor Conferences

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende eigene Investorenkonferenzreihe, die ein interaktives Forum für börsennotierte Unternehmen bereitstellt, um sich nahtlos und direkt Investoren zu präsentieren.

VIC ist eine Lösung für die Einbindung von Investoren in Echtzeit und wurde eigens entwickelt, um Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Investoren zu ermöglichen. VIC, das den Komponenten einer Investorenkonferenz vor Ort nachempfunden ist, bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, mit Investoren in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten zu verbessern. Virtual Investor Conferences bietet einem globalen Netzwerk von privaten und institutionellen Investoren eine führende Investorenkommunikation und beschleunigt die nächste Stufe der Einbindung von Investoren.

Virtual Investor Conferences

John M. Viglotti

SVP Corporate Services, Investor Access

OTC Markets Group

(212) 220-2221

johnv@otcmarkets.com

Über Nextech3D.ai

(zuvor „Nextech AR Solutions Corp“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein diversifiziertes Augmented-Reality- und KI-Technologieunternehmen, das die eigene künstliche Intelligenz einsetzt, um 3D-Erlebnisse für das Metaversum zu schaffen.

Sein primäres Geschäft ist die Erstellung von fotorealistischen 3D-WebAR-Modellen für den wichtigsten E-Commerce Marktplatz (Amazon.com) und viele andere Online-Händler. Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai seine räumliche Datenverarbeitungsplattform „ARway“ als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway Corp. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech sein zweites Spin-out von Toggle3D, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns bitte auf Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie unsere Website www.Nextechar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird sein“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Unternehmenswebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

