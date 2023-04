Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuss (ots) - Sichtbarkeit ist im heutigen Medienzeitalter der Schlüssel zumErfolg. Nur mit aufmerksamkeitsstarken Marketing-Maßnahmen lassen sich Kundengewinnen und langfristig binden. Doch auch für die Marketing-Erfolge selbstgilt: Erst, wenn diese sichtbar und messbar sind, lassen sich die Maßnahmensinnvoll einordnen und, wenn nötig, an den richtigen Stellen optimieren. Hierzubedarf es strukturierter Methoden, Tools und Systeme, die Daten undInformationen schlüssig und übersichtlich visualisieren. Doch wie steht es damitin der SHK-Branche? Spielen Media-Reporting und Datenvisualisierung hier bereitseine Rolle? Die SHK-Branchenagentur Blue Moon aus Neuss nutzte die weltgrößteSanitärfachmesse ISH in Frankfurt, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen - dieaufschlussreichen Ergebnisse der Umfrage mit über 70 teilnehmenden Unternehmenwerden nun in einem aktuellen White Paper veröffentlicht.Ob klassische PR, Social Media, Website Perfomance oder Firmen-Newsletter - umMarketing-Aktivitäten nachhaltig zu optimieren, müssen kommunikative Erfolgestrukturiert und strategisch erfasst werden. Im Rahmen einer Umfrage auf derWeltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft fühlte die Agentur Blue Moon nun demStatus Quo des Marketing-Datenmanagements in über 70 SHK-Unternehmen auf denZahn. Leitende Frage: Wie machen Unternehmen aus der SHK-Branche ihreMarketing-Erfolge sichtbar? Dass das Thema Media Monitoring auch inSHK-Unternehmen von zentraler Bedeutung ist, zeigt bereits die erste Frage"Erheben Sie von Ihren (Online-)Marketing-Aktivitäten regelmäßig einReporting?": Knapp drei Viertel der über 70 befragten Unternehmen antwortetehierauf mit "Ja". Etwa 20 Prozent hiervon erstellt das Reporting quartalsweise,die Hälfte monatlich - 15 Prozent sind mit einem wöchentlichen Reporting derkommunikativen Maßnahmen besonders fleißig.Marketing-Maßnahmen erfassen - oder Erfolgschancen verpassen?Spannend wird es bei der Frage "Welche (Online-)Marketing-Aktivitäten erfasstIhr Reporting?": Hier zeigt sich, dass in vielen Teilbereichen noch massiverAufholbedarf besteht. Während Aktivitäten aus dem Segment Public Relationsimmerhin von rund 40 Prozent der SHK-Unternehmen erfasst werden, wird derBereich internationale PR weitestgehend außer Acht gelassen: Nur knapp 10Prozent der befragten Teilnehmer nimmt internationale PR-Maßnahmen in ihre MediaReportings auf. Dabei zeigen gerade internationale Branchen-Events wie die ISHFrankfurt, wie bedeutend internationale Kommunikation auch im SHK-Bereich ist.Diesen Bereich innerhalb des Marketing-Reportings auszuklammern bedeutet,wichtige potentielle Erfolgs- und Optimierungschancen zu verpassen.