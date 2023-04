SÜBA AG baut Vorreiterrolle weiter aus 16 Windturbinen versorgen Baustelle mit Strom

Wien/Stockerau (ots) - Als erster Bauträger Europas nutzt die SÜBA AG Windkraft

um ihre Baustelle autonom mit grünem Strom zu versorgen und so den CO2-Ausstoß

bereits während der Bauarbeiten zu minimieren. Die innovativen modularen

Windkraftanlagen stammen vom Berliner Climate Tech Unternehmen MOWEA, einem

Spin-off der Technischen Universität Berlin, und wurden gemeinsam mit der SÜBA

AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der HALLMANN Holding, erstmals beim

Wohnbauprojekt "Das Koloman" in Stockerau in Betrieb genommen. In Zukunft ist

geplant, das innovative Energie­konzept konsequent auch auf weiteren

SÜBA-Baustellen in Österreich und Deutschland einzusetzen.



Nach dem erfolgreichen Testlauf des ersten in Österreich eingesetzten, mit

Wasserstoff betriebenen mobilen Generators zur Stromerzeugung auf einer

Baustelle in Wien-Simmering im Jänner 2023, nimmt die SÜBA AG mit dem Einsatz

von Windenergie im Baubetrieb einmal mehr die Rolle des Nachhaltigkeits-Pioniers

in der Bau- und Immobilienbranche ein.