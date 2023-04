Millennial Potash Corp. beginnt mit Explorationsarbeiten auf seinem Kaliprojekt Banio

Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich, ein Update zu den Explorationsaktivitäten auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bereitzustellen. Das Unternehmen hat im Rahmen seines Mobilisierungsprogramms bedeutende Fortschritte erzielt, einschließlich der Ausrüstung des Explorationscamps mit modernen Kommunikationseinrichtungen, des Beginns des Baus der Zufahrtsstraße zur geplanten Bohrung BA-004, der Vorbereitung und Verbesserung der Ausrüstung des Drehbohrgeräts vor Ort, des Beginns seismischer Neuinterpretationsstudien und der erneuten Beprobung früherer Bohrungen.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns über die ausgezeichneten Fortschritte auf unserem Kaliprojekt Banio in Gabun. Das Camp ist jetzt betriebsbereit und verfügt über Strom, Zeltunterkünfte für 30 Personen, Verpflegung, medizinische Einrichtungen und Satellitenkommunikation. Die Vorbereitungen für die Bohrungen schreiten voran und wir hoffen, dass wir in Kürze den oberen Teil der Bohrung BA-004 abteufen können. Die Proben aus früheren Bohrungen werden derzeit neu analysiert und sollen den KCl-Gehalt sowie das Vorhandensein von Carnallit- und Sylvinflözen bestätigen sowie zuverlässige Daten liefern, die bei zukünftigen Mineralressourcenschätzungen verwendet werden können. Ebenso ist die Neuinterpretation der seismischen Daten im Gange, und wir haben unser ESG-Programm für das Projekt eingeleitet. Wir freuen uns auf die Ankunft des Kernbohrgeräts auf dem Projekt und auf die Abgrenzung zusätzlicher Kalihorizonte am nördlichen Ende der Liegenschaft.“

Die Sanierung des Camps ist abgeschlossen, und es wurden neue Zeltunterkünfte und Containerbüros sowie Lebensmittelversorgung und medizinische Versorgung eingerichtet. Die Satellitenkommunikation mit Internetanschluss wurde ebenfalls eingerichtet, und die Stromversorgungsanlagen sind aufgestellt und in Betrieb.

Zu den ersten Arbeiten vor Ort gehört die Räumung einer 4 km langen historischen Straße zum neuen Bohrplatz für BA-004. Diese Arbeiten sind im Gange. Die Drehbohranlage vor Ort wird gewartet und für die Bohrung vorbereitet. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Bohrgerät an den Standort für BA-004 verlegt, um die oberen Sedimenteinheiten bis zum oberen Ende der Salzsequenz in einer geschätzten Tiefe von etwa 320 m zu durchteufen. Diese Bohrung wird nach Ankunft des neuen Kernbohrgeräts mit einem PQ-Kerndurchmesser (85 mm) bis 700 m Bohrtiefe verlängert. Das neue Kernbohrgerät befindet sich auf dem Weg zum Projekt, nachdem es Anfang April nach dem Seetransport von Europa in Gabun ausgeladen wurde. Die voraussichtliche Ankunft des neuen Kernbohrgeräts auf dem Projekt ist für Ende April/Anfang Mai vorgesehen.