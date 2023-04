Trillion Energy International Inc. beginnt mit fünfter Bohrung zur Erschließung des Gasfeldes SASB

11. April 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) ist erfreut, den Beginn der Bohrung Bayhanli-2 auf dem Gasfeld SASB am Schwarzen Meer in der Türkei bekannt zu geben.

Bayhanli-2 ist die fünfte Gasbohrung in unserem Multi-Bohrprogramm, um das Gasfeld SASB zu erschließen. Die Bohrung ist auf einen zuvor entdeckten Gaspool ausgerichtet, der noch nicht gefördert wurde. Hierbei wird eine Richtbohrung mit großer Reichweite niedergebracht, um die Produktion zu ermöglichen. Der Gaspool Bayhanli ist ein bedeutendes Ziel und möglicherweise sind zukünftig weitere Bohrungen erforderlich, um die wirtschaftlichen Reserven vollständig zu fördern.

Mit der Fertigstellung wird die Bohrung Bayhanli-2 voraussichtlich eine gemessene Gesamttiefe von 3.400 Metern und eine wahre vertikale Tiefe von etwa 1.200 Metern erreichen und wird sich über einen horizontalen Abschnitt von 2 Kilometern von dem Offshore-Tripod East Ayazli erstrecken. Das Bohrloch wurde am 5. April 2023 begonnen und hat derzeit eine Bohrtiefe von 496 Metern. Wir gehen davon aus, dass die Bohrung, die Verrohrung, die Perforation und die Tests insgesamt etwa 45 Tage in Anspruch nehmen werden.

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Büro: 1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Webseite: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.