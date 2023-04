Newmont: Höheres Übernahmeangebot für Newcrest – so reagieren die Aktien

Die Übernahme wäre – falls sie zustande kommt – die größte Übernahme im Goldbergbau überhaupt. Sie gilt als Schlüssel zu Newmonts Bemühungen, die Produktion zu steigern und seinen Vorsprung vor anderen Goldminen-Konkurrenten wie Barrick Gold auszubauen.

Der in Denver ansässige Goldriese will mit dem Deal auch das Engagement in Kupfer steigern. Kupfer gilt als Schlüsselmaterial für den Übergang zu sauberer Energie. Newcrest strebt an, dass Kupfer bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 50 Prozent der Einnahmen ausmacht, statt wie bisher nur etwa ein Viertel.

"Gemeinsam als klarer Marktführer im Goldbergbau wären wir gut positioniert, um starke, stabile und dauerhafte Renditen mit einer erstklassigen Nachhaltigkeitsleistung für die kommenden Jahrzehnte zu erzielen", so Newmont CEO Tom Palmer in einer Erklärung.

Newcrest-Titel haussierten nach der Nachricht und schlossen den australischen Handel um 5,2 Prozent höher bei 29,74 Australische Dollar. Newmont-Aktien reagieren vorbörslich mit einem Minus von über drei Prozent.

Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion