BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns ließen ein gutes Handelsergebnis, eine bessere operative Leistung im integrierten Gasgeschäft und ein nicht so schlechtes Betriebskapital wie vom Markt befürchtet erwarten, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 07:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 07:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 27,85EUR gehandelt.