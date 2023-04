FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach dem langen Osterwochenende seine Gewinne am Dienstag ausgebaut. Allerdings bröckelte das Plus im Handelsverlauf deutlich ab, denn in den USA werden nach einem freundlichen Geschäft am Montag aktuell moderate Verluste erwartet.

Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,25 Prozent auf 15 637,07 Zähler. Damit bleibt er weiterhin in Schlagweite seines Hochs vom Januar 2022, das er kurz vor Ostern bei knapp unter 15 737 Punkten erreicht hatte. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstag um 0,59 Prozent auf 27 359,53 Zähler hoch. An den wichtigsten Aktienmärkten Europas wurden ebenfalls moderate Gewinne verzeichnet.