NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag zur Eröffnung keine großen Sprünge machen. Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten stünden nicht auf der Agenda, jedoch könnten geopolitische Entwicklungen Einfluss nehmen, hieß es am Markt mit Verweis auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA auf der einen Seite und China sowie Russland auf der anderen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn praktisch unverändert bei 33 587 Punkten. Tags zuvor war der US-Leitindex um rund 0,3 Prozent gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Dienstag rund 0,1 Prozent tiefer bei 13 035 Zählern erwartet.