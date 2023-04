EUR/USD steigt weiter an

Das Verlaufstief der Korrektur wurde am Vortag bei 1,083 USD leicht unter dem 10er-EMA erreicht. In der Folge stieg das Währungspaar wieder an und zeigt sich am heutigen Dienstag im Bereich von 1,091 USD höher. Der Aufwärtstrend ist mit dem Abprall am 10er-EMA erneut bestätigt worden. Es ist mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei 1,097 USD und dann zur Marke von 1,100 USD zu rechnen. Die Long-Position ist gut im Rennen, der Stopp wird auf 1,088 USD auf Einstand nachgezogen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer