JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen zur Handelsaktivität im März auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Im Monatsvergleich habe sich die Handelsaktivität nur unwesentlich verbessert, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Online-Broker 30 000 Neukunden hinzugewonnen habe./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 16:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,222EUR gehandelt.