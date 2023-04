DISCOVERY LIFE SCIENCES ÜBERNIMMT REACHBIO RESEARCH LABS

HUNTSVILLE, Alabama, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists, hat das in Seattle ansässige Unternehmen ReachBio Research Labs (ReachBio) übernommen, ein Unternehmen, das sich auf zellbasierte Assays, prädiktive Hämatotoxizität und Arzneimittel-Screening-Dienstleistungen spezialisiert hat. Diese Übernahme wird es Discovery ermöglichen, sein konsolidiertes Angebot für die Arzneimittelforschung und die präklinische Entwicklung zu erweitern, um den Kunden Zugang zu einer breiteren Palette innovativer und spezialisierter zellbiologischer Dienstleistungen zu geben.

ReachBio, bekannt als The Cell Biology Experts, wurde 2007 gegründet. Die Expertise des Unternehmens umfasst die Primärzellbiologie mit besonderem Schwerpunkt auf Blut- und Knochenmarkstammzellentests. ReachBio unterstützt die Grundlagenforschung seiner Kunden in mehreren therapeutischen Bereichen. Es bietet Bewertungen der Immunreaktion und der Toxizität neuer Arzneimittelziele in den Bereichen hämatologische Erkrankungen, Zell- und Gentherapie, Immunologie, Onkologie und Immunonkologie.

Discovery hat seine strategischen Investitionen in innovative präklinische Entwicklungsdienstleistungen erhöht. Die Übernahme von ReachBio beschleunigt das kontinuierliche Wachstum der zellbiologischen und toxikologischen Dienstleistungen des Unternehmens und ergänzt die früheren Akquisitionen von IVAL und der Geschäftseinheit Gentest von Corning. Das Fachwissen von ReachBio in der Entwicklung von zellbiologischen Assays und Interpretationsdiensten wird in großem Umfang genutzt, um die potenzielle Toxizität neuer Arzneimittelkandidaten zu evaluieren – so können Kunden frühzeitig fundierte Entscheidungen über die Sicherheit und potenzielle Wirksamkeit der Arzneimittelkandidaten treffen.

Die Verabschiedung des FDA-Modernisierungsgesetzes 2.0 im vergangenen Jahr hat die Anforderungen zur Durchführung von Tierversuchen verringert, sodass die fortschrittlichen prädiktiven Assays zur Koloniebildung von ReachBio letztendlich die Einreichung der FDA-Anträge für neue Arzneimittel bei der FDA beschleunigen können.

„Wir freuen uns sehr, ReachBio in der Discovery-Familie willkommen zu heißen", sagte Discovery-CEO Glenn Bilawsky. „Die Expertise von ReachBio bei zellbasierten Assays und dem Screening von Arzneimitteln versetzt uns in eine günstige Position, um von den jüngsten regulatorischen Änderungen zu profitieren und weiterhin den sich schnell entwickelnden Anforderungen der pharmazeutischen Industrie gerecht zu werden."