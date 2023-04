Glencore passt sein Übernahmeangebot für Rohstoffkonzern Teck an

LONDON/ZUG (dpa-AFX) - Glencore lässt bei seinen Übernahmebemühungen um das kanadischen Rohstoffunternehmen Teck nicht locker. Der Rohstoffkonzern mit Sitz in Zug hat nun sein Angebot an die Teck-Aktionäre angepasst und schließt darin nun neben einem Aktienangebot auch eine milliardenschwere Barzahlung ein.

Die Teck-Investoren sollen für ihre Anteile einen Anteil von 24 Prozent an der künftigen "MetalsCo" sowie 8,2 Milliarden Dollar in bar erhalten, teilte Glencore am Dienstag mit. Wie bereits vergangene Woche kommuniziert, will Glencore nach der Teck-Übernahme das kombinierte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abspalten.