Verhaltener Jahresauftakt auf dem Logistik-Investmentmarkt

Frankfurt/Main (ots) - Der rapide Wandel auf den globalen Finanzmärkten in

Kombination mit den aktuellen Unsicherheiten über die weitere Entwicklung auf

den Nutzermärkten haben die Dynamik auf dem gewerblichen Investmentmarkt zu

Jahresbeginn spürbar gedämpft. Auch die in jüngerer Vergangenheit

vergleichsweise krisenresistente Assetklasse Logistik ist von dieser Entwicklung

nicht ausgenommen. Mit rund 951 Mio. EUR steht für den Logistik-Investmentmarkt

der schwächste Jahresauftakt seit 2016 (818 Mio. EUR) zu Buche, womit das

Rekordergebnis aus dem Vorjahr um rund 80 % und der langjährige Durchschnitt um

47 % unterschritten wurde. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



"Bemerkenswert ist jedoch, dass das aktuelle Resultat vollständig auf

Einzeldeals fußt und ihr Volumen sich in etwa in ihrem langjährigen Durchschnitt

bewegt. Dass allein mit Single-Deals fast die 1 Mrd. EUR-Marke erreicht wurde,

spricht dafür, dass Käufer und Verkäufer auch in der aktuellen Phase weiterhin

zueinander finden. Beide Seiten sondieren den Markt aktuell jedoch sehr viel

stärker als noch in den Vorjahren, sodass Transaktionen entsprechend selektiver

vollzogen werden", erläutert Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of

Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH.