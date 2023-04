Mladá Boleslav (ots) - > Im April 1933 erschien der Skoda 420 als

erschwingliches Fahrzeug mit dem fortschrittlichen Konzept des zentralen

Trägerrahmens



> Das leichte und zugleich verwindungssteife Chassis mit Einzelradaufhängung

verlieh der neuen Modellgeneration von Skoda noch mehr Fahrkomfort und

Zuverlässigkeit





Seite 2 ► Seite 1 von 2

> Das kontinuierlich weiterentwickelte Layout kam in zahlreichen Pkw, leichtenNutzfahrzeugen und Offroad-Modellen von Skoda zum Einsatz> Die erfolgreiche Karriere des Zentralrohrrahmen-Chassis endete erst mit demvon 1961 bis 1973 gebauten Skoda 1202> Derivate wie der türkische Pickup S 1202 Kamyonet liefen bis 1980 vom BandIm April 1933 präsentierte Skoda eine clevere automobile Antwort auf die Härtender Weltwirtschaftskrise: den fortschrittlichen 'tschechischen Volkswagen' Typ420. Als erster Skoda basierte er vor 90 Jahren auf einem Rahmen mit zentralemTräger und Einzelradaufhängung. Dieses Konzept war seiner Zeit weit voraus undblieb dank kontinuierlicher Weiterentwicklung fast ein halbes Jahrhundert langwettbewerbsfähig. Das leichte und verwindungssteife Chassis diente mit seinermodularen Bauweise als 'stählernes Rückgrat' für eine immense Bandbreite vonModellen. Sie reichte von zwei- bis achtzylindrigen Fahrzeugen bis hin zuVersionen mit 4×2-, 4×4- und 6×4-Antrieben. Auch die legendären BaureihenPopular, Rapid, Superb, Octavia und Felicia profitierten von diesemKonstruktionsprinzip. Noch bis 1980 kam das bewährte tschechische Chassis zumEinsatz, zuletzt als tragendes Element des türkischen Pickups Skoda 1202Kamyonet.Mit dem Einstieg in die Fließbandproduktion begann im April 1929 der Aufstiegvon Skoda zum größten tschechischen Fahrzeughersteller und Exporteur - einePosition, die die Marke seitdem ununterbrochen behauptet. Im hochmodernen WerkMladá Boleslav, wo das Unternehmen 1895 gegründet worden war, entstandenzunächst Modelle mit klassischem Kastenrahmen und Starrachsen. Ab dem Frühjahr1930 bildete der vier Meter lange Skoda 422 mit seinem 730 Kilogramm schwerenFahrgestell die tragende Säule des Modellportfolios.Mit frischen Ideen gegen die KriseIm Jahr darauf kehrte der erfahrene Ingenieur Josef Zubatý von einemachtjährigen Auslandsaufenthalt zurück. Ab Sommer 1932 entwickelte er im PragerKonstruktionsbüro von Skoda ein völlig neuartiges Fahrzeugkonzept mit einemlängs verlaufenden 'Rückgrat'. Ursprünglich bildete statt eines Rohres noch einLängsträger mit rechteckigem Querschnitt diese tragende Einheit. In der