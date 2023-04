Neusoft erreicht die höchste Zertifizierungsstufe für funktionales Sicherheitsmanagement nach ISO 26262

ISO 26262 Road Vehicles – Functional Safety ist eine weltweit anerkannte Norm für funktionale Sicherheit im Automobilbereich und gilt für den gesamten Sicherheitslebenszyklus von Fahrzeugen. Sie gibt nicht nur Zugangskriterien für Lieferanten von Kfz-Elektronikkomponenten vor, sondern prüft auch deren technische Stärke und Kontrollmöglichkeiten. Unte r den vier Stufen A, B, C und D ist ASIL D die höchste Stufe mit den strengsten Anforderungen an Systemsicherheit, Entwicklungsprozess und Technologie.

Als wichtigster Partner von Automobilherstellern in der Ära von Software Defined Vehicles (SDV) hat Neusoft die umfassende funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie schon immer als Schlüssel zur Entwicklung von Managementsystemen und Produkttechnologien betrachtet. Der Erhalt der ASIL-D-Management-Zertifizierung nach ISO 26262 unterstreicht den Anspruch von Neusoft auf Exzellenz in der Automobilsoftwaretechnologie und im Produktsicherheitsmanagement und markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von Neusoft im Bereich der intelligenten Fahrzeugkonnektivität.

Zusätzlich zu dieser Zertifizierung, haben Neusoft und Neusoft Reach, ein innovatives Unternehmen, an dem die Neusoft Corporation beteiligt ist, die Zertifizierung für funktionale Sicherheitsprodukte und Systemdesign nach ISO 26262 erhalten, was zeigt, dass Neusoft die Risiken während des gesamten Produktlebenszyklus von Forschung und Entwicklung bis zur Massenproduktion verwalten und kontrollieren kann, um globale Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer besser zu unterstützen und die Transformation der Automobilindustrie zu fördern.

Weitere Informationen über Neusoft finden Sie auf www.neusoft.com.

