Zalando bekommt neuen Aufsichtsratschef

BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando leitet einen Wechsel an der Spitze seines Aufsichtsrats ein. Die bisherige Vorsitzende Cristina Stenbeck habe entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mit. Nachfolger solle der bisherige Vize-Vorsitzende Kelly Bennett werden. Die Anteilseigner sollen ihn bei der Hauptversammlung am 24. Mai wieder in das Gremium wählen. Der neue Aufsichtsrat soll ihn anschließend zu seinem Vorsitzenden bestimmen.

Zalando-Gründer und Co-Chef Robert Gentz dankte Cristina Stenbeck für ihr langjähriges Engagement. "Sie war über viele Jahre hinweg eine geschätzte Freundin, vertrauensvolle Beraterin und kenntnisreiche Aktionärin." Stenbeck werde ihr Aufsichtsratsmandat noch bis zur Hauptversammlung ausüben. Ihr designierter Nachfolger Bennett arbeitet den Angaben zufolge als Berater für die Führungsteams von Microsoft , Strava und Nubank. Außerdem war er Marketing-Chef von Netflix ./stw/he