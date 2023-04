Haiger (ots) - Geschmack, Genuss, Gemütlichkeit - Der POLAR NEO BAKERY und der

neue ZIVA Cook machen auf der "World of Fireplaces" in Leipzig Appetit auf mehr



Viele Verbraucher sorgen sich derzeit um ihre Heizkosten und die

Versorgungssicherheit. Sie setzen daher auf die traditionellste und wohl auch

sicherste Form der Energieversorgung: Auf einen klassischen Kaminofen. Und wenn

das Feuer brennt, dann liegt es nahe, die Hitze auch für die Zubereitung von

Speisen zu nutzen. ORANIER bietet daher jetzt auch Kaminöfen mit einer

Kochplatte bzw. einem Backfach an. Hier gilt: Sorgenfrei heizen und gleichzeitig

warme Speisen oder heiße Getränke zubereiten - der Wunsch nach Sicherheit

garantiert dem Handel den Verkaufserfolg.





Der neue ZIVA Cook: Unten lodert das Feuer, oben duftet der GlühweinSo hat das ZIVA-Quartett von ORANIER Zuwachs bekommen. Alle vier Modelle - obauf vier Füßen aus Buchenholz, hängend an der Wand montiert, auf einem großenStandfuß oder auf der offenen Metallbox - können jetzt auch mit integrierterKochplatte bestellt werden: Zum Erwärmen von Glühwein, Tee oder Speisen, oderzum Warmhalten von schmackhaften Gerichten wie Gulasch oder Chili Con Carne. Dasist ein echtes Highlight in jeder geselligen Runde und Garant für einegemütliche Atmosphäre.Der extrabreite Feuerraum befindet sich auf einer ergonomisch optimalenBedienungshöhe und kann mit bis zu 50 Zentimeter langen Scheiten bestücktwerden. Mit einer Nennwärmeleistung von 6,5 kW ist der ZIVA für mittelgroßeRäume ausgelegt. Für große Räume bietet der hessische Hersteller eine XL-Versionmit 8 kW und einem 70 Zentimeter breiten Brennraum an.POLAR NEO BAKERY: Leckere Pizza, knuspriges Brot - alles im BlickDie POLAR NEO-Family ist und bleibt ein Dauerbrenner und macht gleichfallsAppetit auf mehr, denn ORANIER bietet seinen Klassiker POLAR NEO als "BAKERY"mit einem separaten Backfach an. 250 Grad Celsius schaffen schmackhafteErgebnisse. Während unten das Feuer brennt, wird oben die leckere Pizza oderknuspriges Brot gebacken. So erinnert der Duft des Brotes an die guten altenZeiten, in denen die Kraft des Feuers doppelt genutzt wurde. Natürlich kann auchim Backfach über Stunden geschmort werden.ORANIER und JUSTUS auf der Premieren-Messe: Kein Leipziger AllerleiORANIER und die Tochterfirma JUSTUS sind auf der ersten "World of Fireplaces" inLeipzig vertreten und präsenten Neuheiten und Highlights aus demKaminofen-Programm. Mitarbeiter und Geschäftsführung stehen den Fachbesuchernvom 17. bis 19. April 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand C41 inHalle 5 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen sich schon auf interessanteGespräche und Begegnungen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unterhttp://www.oranier.com und unter http://www.justus.de