Eskute stellt Produkt-Upgrades für 2023 vor

Als das Unternehmen expandierte, stieg der Produktumsatz von ESKUTE in 2022 rapide an. Das Unternehmen hat sich die Bedürfnisse der Kunden genau angehört und möchte ihnen in diesem Jahr ein besseres Fahrerlebnis bieten. Zu den Höhepunkten der Upgrades gehört die neue Serie von Drehmomentsensoren, die mit dem von ESKUTE selbst entwickelten intelligenten Pedal Assist System (IntelligentPas) ausgestattet sind, was bedeutet, dass Fahrer die Akkulaufzeit besser schonen und ihre Zweiräder länger nutzen können.

Die Marktreaktion auf die Produkte von ESKUTE war durchweg positiv. Enrico Punsalang, ein Motorrad-Enthusiast und Autor bei RideApart und InsideEVs, kommentiert: „Ich habe bereits ein Netuno und Netuno pro, und sie bieten mir ein anderes Fahrerlebnis. Dank des Drehmomentsensors des Netuno pro fühlt sich die Tretunterstützung viel natürlicher und intuitiver an, und es ist ein Zubehör für Elektroräder. Wenn Sie auf Ihrem E-Bike tatsächlich in die Pedale treten möchten (und nicht nur den Gashebel benutzen), dann ist ein Drehmomentsensor die bessere Wahl."

Im Rahmen der neuen Verbesserungen für dieses Jahr wurden Netuno und Polluno durch den Einsatz der IntelligencePas-Technologie zu Plus-Modellen aufgewertet. Die Polluno-Batterie wurde von 36V 14,5AH-Zellen auf 36V 20AH verbessert, was den Benutzern eine um 30% erhöhte Reichweite bietet und die Lebensdauer des gesamten Fahrrads um 30% verlängert. Der Motor wurde ebenfalls verbessert, indem er vom vorherigen BAFANG G010 250W auf einen BAGANG G020 250W umgestellt wurde, wodurch das Drehmoment erhöht wurde. Das bedeutet, dass die Benutzer nicht so viel Kraft aufwenden müssen, um die Pedale ihres Zweirad in Bewegung zu setzen. ESKUTE hat außerdem eine 26-Zoll-Version für diejenigen mit einem kleineren Rahmen und eine neue weiße Version hinzugefügt, die den Nutzern mehr Fahrmöglichkeiten bietet.

Neben den Upgrades bringt ESKUTE in diesem Jahr auch ein brandneues E-Bike-Modell auf den Markt, das Star, ein faltbares Elektrofahrrad mit breiten Reifen. Das neue Modell ist tragbar und verstaubar, gleichzeitig aber auch leistungsfähig, komfortabel und bereit für alles, was die Benutzer ihm abverlangen. Dieses kompakte Zweirad passt problemlos in die Schränke zu Hause oder unter den Schreibtisch im Büro passen, was zu seiner nahezu unbegrenzten Tragbarkeit beiträgt! Ausgestattet mit breiten 4-Zoll-Reifen und einer Vorderrad-Federgabel sind alle darauf vorbereitet, die Straßen zu erkunden und die Trails auf diesem E-Bike zu erobern!

Neben den Produktverbesserungen und neuen Modellen, die ESKUTE in diesem Jahr anbietet, will ESKUTE auch sein Kundenserviceangebot verbessern. Zu diesem Antrieb gehört auch der Aufbau eines globalen Kundenservice-Systems mit lokalen Call-Centern in Deutschland, Großbritannien und den USA, um sicherzustellen, dass Nutzeranfragen sofort beantwortet werden. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen von ESKUTE, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen und immer mehr umweltfreundliche Mobilitätslösungen für Menschen auf der ganzen Welt anzubieten.

Informationen zu ESKUTE

ESKUTE wurde in 2019 gegründet und ist ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, das aus der Idee heraus entstanden ist, Kunden ein nachhaltiges Transportmittel zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Fabrik in Polen, die Produkte an Lagerhäuser im Vereinigten Königreich und in Polen liefern kann und eine schnelle Lieferung innerhalb Europas von 5-8 Tagen ermöglicht. Im Zuge seiner Expansion plant ESKUTE die Eröffnung einer zweiten Fabrik in Polen, um die Produktion zu steigern, sowie die Eröffnung von Niederlassungen in mehreren Städten im Vereinigten Königreich und in Deutschland in Kürze.

