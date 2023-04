Medigene präsentiert klinische Phase I Daten für MDG1011 im Rahmen einer Posterpräsentation auf dem EBMT 2023

Planegg/Martinsried (11.04.2023) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird auf der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) 2023 Konferenz, die vom 23. bis 26. April 2023 in Paris stattfindet, ein Poster präsentieren.

Die zu präsentierenden Daten zeigen die vollständigen Ergebnisse der CD-TCR-001 Dosis-Eskalationsstudie mit MDG1011, einer T-Zell-Rezeptor-entwickelten T-Zell (TCR-T) Therapie, die gegen das Tumorantigen PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma) mit HLA-A*02:01 gerichtet ist. Die Studie wurde an stark vorbehandelten Patienten mit verschiedenen hämatologischen Malignomen durchgeführt. MDG1011 war gut verträglich, wobei die Wirksamkeit am deutlichsten bei der höchsten getesteten Dosis war. Die Daten zeigten auch, dass MDG1011-Zellen noch nach mehreren Monaten nachweisbar waren, während die PRAME-Werte sanken und niedrig blieben.

Das vollständige Abstract dieser Forschungsergebnisse wurde online unter https://ebmt2023.abstractserver.com/program/#/details/presentations/10 ... veröffentlicht, und die dazugehörige Präsentation in Form eines ePosters werden am 23. April 2023 online verfügbar sein.

ePoster Details

AS-EBMT-2023-00737:

First-in-Human Study of MDG1011, a TCR-T Cell Therapy directed against HLA-A*02:01-Restricted PRAME, for High-Risk Myeloid and Lymphoid Neoplasms (CD-TCR-001)

Simone Thomas, Martin Wermke, Vladan Vucinic, Eva Wagner-Drouet, Andreas Mackensen, Robert Zeiser, Gesine Bug, Michael Schmitt, Petra Prinz, Dolores Schendel, Kai Pinkernell, René Goedkoop

