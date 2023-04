Finastra und Anapaya erhöhen Sicherheitsstandards für digitale Transaktionen (DOKUMENT)

Zürich (ots) - Finastras führendes Servicebüro in der Schweiz geht als

Branchenpionier voran: Es bietet als erstes seiner Art im

Finanzdienstleistungsbereich SSFN für die Anbindung seiner Total Messaging

Kunden an die Schweizer Finanzmarktinfrastruktur von SIX Group an.



Anapaya (https://www.anapaya.net/) , ein Schweizer Anbieter von

Netzwerktechnologie, gab heute seine Partnerschaft mit Finastra

(https://www.finastra.com/) bekannt, einem globalen Anbieter von

Finanzsoftwareanwendungen und -marktplätzen. Die Partnerschaft soll Schweizer

Banken den Zugang zum Secure Swiss Finance Network (SSFN) ermöglichen. Durch den

Einsatz von Anapayas SCION-Lösung (Scalability, Control, and Isolation on

Next-generation Networks) werden die Kunden des SWIFT Service Bureau von

Finastra genauso wie das SSFN von einem widerstandsfähigeren und sichereren

Datenkommunikationsnetz profitieren.