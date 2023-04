RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die neue Bilanzierung und die jüngsten Branchendaten an. Der Fokus der Anleger bei der Zahlenvorlage dürfte sich auf mehr Klarheit darüber richten, ob die Geschäftserholung bei dem Geldhaus nur aufgeschoben oder schon Geschichte sei./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 10:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 10:25 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 9,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m