Der weltgrößte Goldproduzent Newmont greift nach dem australischen Goldminenbetreiber Newcrest Mining und hat seine Offerte entsprechend aufgestockt. Aktuell bietet das Unternehmen umgerechnet 19,5 Mrd. US-Dollar nach zuletzt 16,9 Mrd. Dollar. Newcrest teilte mit, nach dem höheren Angebot habe der Konzern seine Bücher für Newmont geöffnet. Im Falle der Übernahme würde Newmont seine Goldproduktion auf fast das Doppelte dessen steigern, was der Konkurrent Barrick Gold jährlich fördert.

Hohe technische Hürden

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf nach dem letzten Abwärtstrend zeigt die Aktie mit gewissen Schwierigkeiten am 200-Wochen-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 52,47 US-Dollar. Zwar notiert das Papier nicht weit von seinen bisherigen Jahreshochs um 55,41 US-Dollar entfernt, müsste diese allerdings für eine mittelfristige Weichenstellung mit Kurspotenzial an 64,27 und darüber sogar 69,00 US-Dollar zwingend überwinden. Nur in diesem Szenario könnte eine dreiwellige Erholungsbewegung ausgehend von den Verlaufstiefs aus Oktober 2022 bei 37,45 US-Dollar hervorgehen. Ein Verbleib in der Spanne zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 ist dagegen als neutral zu bewerten.