Recorded Future kündigt die weltweit erste KI für Nachrichtenwesen an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston (ots/PRNewswire) - Die KI von Recorded Future bietet automatisierteEchtzeit-Analysen im Internet-MaßstabErweitertes OpenAI GPT-Modell, das auf einem Jahrzehnt von Expertenwissen unddem weltweit größten Bestand an Informationen beruhtRecorded Future, das Nachrichtendienstunternehmen, gab heute die sofortigeallgemeine Verfügbarkeit der weltweit ersten KI für Nachrichtenwesen bekannt.Mit der Recorded Future KI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3831865-1&h=732202373&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3831865-1%26h%3D3634084526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fintroducing-recorded-future-ai%26a%3DRecorded%2BFuture%2BAI&a=Recorded+Future+KI) könnenUnternehmen automatische Bewertungen ihrer Bedrohungslandschaft in Echtzeiterhalten und sofortige Maßnahmen ergreifen. Recorded Future hat das OpenAIGPT-Modell auf einem Jahrzehnt an Expertenwissen der Insikt Group, dem weltweitführenden Analystenteam für Bedrohungsanalysen, aufgebaut und dieses mit denweltweit größten Informationsbeständen aus über 100 Terabyte Text-, Bild- undtechnischen Daten kombiniert, der Recorded Future Intelligence Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3831865-1&h=2001065952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3831865-1%26h%3D2059678580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fplatform%26a%3DRecorded%2BFuture%2BIntelligence%2BCloud&a=Recorded+Future+Intelligence+Cloud) . Die einzigartige Kombination ausdem strukturierten Echtzeit-Intelligence-Graph und den Sprachkenntnissen von GPTbringt automatisierte Intelligenz auf eine ganz neue Ebene."Vor zehn Jahren bauten wir Recorded Future auf, um über die Suche hinauszugehenund das Internet für Analysen zu organisieren. Wir haben diese Aufgabe mit derIntelligence Cloud erfüllt, deren Wachstum mit der Geschwindigkeit des InternetsSchritt hält und die Länder und die wichtigsten Organisationen der Welt mitInformationen versorgt. Mit der Recorded Future KI glauben wir nun, dass wir denMangel an Cyber-Fachkräften beseitigen und die Kapazität für dieCyber-Bereitschaft erhöhen können, indem wir sofort umsetzbare Informationenbereitstellen." - Dr. Christopher Ahlberg, CEO und Mitbegründer von RecordedFutureDurch die Integration des hochmodernen, vortrainierten TransformationsmodellsGPT von OpenAI in die branchenführende Intelligence Cloud hat Recorded Futuredie bahnbrechende Auswirkung von künstlicher Intelligenz in derNachrichtendienstbranche demonstriert. Die Recorded Future KI basiert auf über40.000 Analystennotizen der Insikt Group, der Abteilung für Bedrohungsforschungdes Unternehmens, und den Erkenntnissen des Recorded Future Intelligence Graph.