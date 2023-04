Jourdan Resources - Kanadas Premierminister Justin Trudeau zu Besuch auf Sayonas North American Lithium Mine

Jourdan & Sayona setzen ihre Zusammenarbeit zum Ausbau der kanadischen Lithium-Lieferkette fort. Jourdans großes Konzessionspaket grenzt an den NAL-Komplex.

11. April 2023. Toronto (Kanada) / IRW-Press / JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Premierminister Justin Trudeau am Montag, den 3. April 2023 dem Lithiumbetriebskomplex von North American Lithium Inc. („NAL“) einen Besuch abgestattet hat. Jourdan hat mit NAL für einen Teilbereich seines Konzessionsgebiets Vallée, das unmittelbar östlich an den NAL-Komplex grenzt, eine Earn-in- und Joint-Venture-Vereinbarung abgeschlossen. Jourdan besitzt eine insgesamt 16.000 Hektar großes Explorationsgebiet östlich des NAL-Komplexes. NAL ist eine Tochtergesellschaft mit mittelbarer Mehrheitsbeteiligung der Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA; OTCQB: SYAXF) („Sayona“). Herr Trudeau traf anlässlich der Aufnahme des Produktionsbetriebs im NAL-Komplex mit Sayonas CEO Brett Lynch und dem Sayona-Team zusammen, um NAL die Auszeichnung als einzigem Lithiumproduzenten Kanadas zukommen zu lassen.

Herr Lynch meinte dazu: „Es ist uns eine große Ehre, dass Premierminister Trudeau zu uns kommt und den NAL-Betriebskomplex besichtigt. Er ist sich der Bedeutung von Lithium als kritischem Mineral bewusst und wollte unbedingt die einzige in Betrieb befindliche Lithiummine Kanadas besuchen. Wir haben erwähnt, dass wir mit der Firma Jourdan, einem stolzen kanadischen Unternehmen mit langen Wurzeln in Quebec, eine Partnerschaft eingegangen sind und gemeinsam im Mai 2023 ein Bohrprogramm auf den Konzessionsflächen, die an NALs Liegenschaften grenzen, einleiten wollen.“

Herr Richard Quesnel, der Executive Chairman von Jourdan, erklärte: „Wir schätzen es sehr, dass der Premierminister dem NAL-Komplex einen Besuch abgestattet hat. Damit signalisiert er den Kanadiern die Bedeutung von Lithium als Energiespeicherkomponente, vor allem in einer Provinz, die reich an erneuerbarer Energie aus Wasserkraft ist. Wir sind stolz darauf, mit unserem Nachbarn North American Lithium als Inhaber der einzigen in Betrieb befindlichen Lithiummine in Kanada ein Joint Venture gegründet zu haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam einen Beitrag zum Lithiummarkt zu leisten.“