Legible und Dundurn Press kooperieren bei der Entwicklung der ersten Living Books des Verlages

Vancouver, British Columbia, den 11. April 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es mit Dundurn Press Limited („Dundurn“), einem der größten und führenden unabhängigen Fachverlage Kanadas, zusammenarbeitet, um zwei von Dundurns Bestsellern als seine ersten Living Books zu entwickeln.

Living Books sind die neue Dimension des Lesens, da sie Rich Media wie Animationen, Audio und Video integrieren. Legible ist führend bei dieser Innovation für digitales Publishing und bietet dynamische Unterhaltung, Informationen und Inspiration. Dieser Fortschritt verspricht zusätzlichen Umsatz für Leser und Verleger und fördert gleichzeitig wertvolle Partnerschaften mit dem Kunst- und Unterhaltungssektor.

Dundurn hat zwei Bücher ausgewählt, die optimal für das Einbetten von Video- und Audiofunktionen geeignet sind: Money Like You Mean IT von Erica Alini, persönliche Finanzreporterin der Globe & Mail und Schöpferin der äußerst beliebten persönlichen Finanzserie Money123 von Global News, einer wichtigen Roadmap für die aktuelle Wirtschaft, die ein tieferes Verständnis der Kräfte vermittelt, die wirtschaftliche Notlagen hervorrufen und wie diese überwunden werden können, und Against the Seas der renommierten Autorin Mary Soderstrom aus Montreal, die sich der Gefahr des steigenden Meeresspiegels widmet und frühere sowie gegenwärtige Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Wasserstände in Indonesien, Shanghai, Bangladesch, der Salischen See und der Flussmündung des St. Lawrence River untersucht.

„Wir betrachten diese Zusammenarbeit mit Legible als wichtigen Teil unserer digitalen Transformation, da wir unser Publikum für unsere bahnbrechenden Autoren vergrößern möchten“, so Kwame Scott Fraser, President & Publisher von Dundurn Press.

Dundurns Bücher wurden für zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen nominiert, darunter den Scotiabank Giller Prize, den Donner Prize, LAMBDA Literary Awards, Crime Writers of Canada Awards, Heritage Toronto Award, Toronto Book Award, Hamilton Literary Award, Forest of Reading Awards und viele andere. Dundurn Press leistet einen wichtigen Beitrag zur Zusammenarbeit von Legible mit Metrolinx, das 70 Millionen GO Transit Bus- und Zugfahrern jährlich eBooks über das GO WiFi-Portal zur Verfügung stellt.