Fury meldet ein Explorationsprogramm 2023 für Eau Claire, das sich auf die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen und die Weiterentwicklung von Explorationszielen im Frühstadium konzentriert

Vancouver, Kanada - 11. April 2023 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ...) freut sich, ein Update zu den Explorationsplänen für das Projekt Eau Claire im Territorium Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Im Jahr 2023 plant das Unternehmen, auf dem Projekt zwischen 15.000 und 20.000 Meter (m) zu bohren, um 1) die hochgradige Ressource Eau Claire weiter zu erweitern, 2) an den Erfolg von 2022 auf dem Grundstück Percival 14 Kilometer (km) östlich von Eau Claire anzuknüpfen und 3) mehrere Explorationsziele im Frühstadium entlang der Deformationszone Cannard bis zur Bohrreife voranzutreiben.

"Nach einem äußerst erfolgreichen Bohrprogramm im Jahr 2022 freuen wir uns, zur Ressource Eau Claire und zum Percival-Prospekt zurückzukehren. Unser Ziel ist es, die Ressource Eau Claire, von der wir wissen, dass sie in alle Richtungen offen ist, weiter zu erweitern und gleichzeitig nach neuen Entdeckungen in anderen Teilen des Landpakets Eau Claire zu suchen, die unserer Meinung nach auf dem Grundstück Percival und im Osten auf unseren neuen Zielen, die entlang der Deformationszone Cannard entdeckt wurden, möglich sind", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Darüber hinaus freuen wir uns, dass Fury das Jahr mit 16,2 Millionen C$ in der Kasse und etwa 60 Millionen C$ in Aktien von Dolly Varden Silver beginnen wird, was Fury wohl zu einem der bestfinanzierten Jungunternehmen in diesem Sektor macht."

Western Hinge Target

Furys aktualisierte geologische Interpretation der Kontrollen der Mineralisierung innerhalb der Ressource Eau Claire und die Konzentration auf die Faltengeometrie im Zielgebiet Hinge im Jahr 2022 führten zu einer Gesamterweiterung der mineralisierten Grundfläche um etwa 25 % (Abbildung 1). Das mineralisierte System ist weiterhin in alle Richtungen offen und ergab Abschnitte mit bis zu 4 m mit 5,75 g/t Gold; 1 m mit 21,4 g/t Gold; 3,5 m mit 5,86 g/t Gold und 1,5 m mit 22,77 g/t. Das Explorationsprogramm 2023 auf dem Zielgebiet Hinge wird sich auf die fortgesetzte Erweiterung des Fußabdrucks der Mineralisierung in Richtung Westen und neigungsaufwärts konzentrieren, während die Bohrabstände auf 70-80 m verringert werden.