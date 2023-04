Nach der letzten Korrekturbewegung von 349,67 auf 213,43 US-Dollar im Zeitraum zwischen November 2021 und Oktober 2022 wechselte der Trend am 200-Wochen-Durchschnitt wieder, Microsoft konnte infolgedessen an 292,08 US-Dollar und somit in den Bereich der Augusthochs aus 2022 zulegen. Dort verläuft aber auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement und stellt technisch dadurch die letzte Trendwendegelegenheit in der laufenden Erholung dar, die sich in dieser Woche zumindest im Ansatz andeutet. Treten nicht bald bullische Investoren wieder in Erscheinung, könnte dies für Microsoft durchaus in einer längeren Konsolidierung enden.

61,8 % Fibo im Fokus