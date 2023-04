Erwartungsgemäß lehnt sich die Wall Street vor den morgigen Daten zur Inflation in den USA nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt - das gilt zumindet für die US-Aktienmärkte. An den Anleihemärkten aber sieht das anders aus: die Renditen steigen deutlich, sowohl in den USA als auch in Europa. Vielleicht auch deshalb ist der Zins-sensitive Nasdaq der schwächste der US-Indizes - es fühlt sich nicht so an, aber der Tech-Index ist nun von den letzten sechs Handelstagen fünfmal gefallen. Die Entscheidung über den weiteren Verlauf der Wall Street dürfte mit und nach den morgigen Daten zur Inflation fallen. Die Volatilität der Aktienmärkte bleibt im Vorfeld extrem niedrig (VIX unter 19) - es herrscht also nicht gerade große Angst mit eingergehenden Bedürfnis nach Absicherungen auf der Unterseite..

