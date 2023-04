Buffett und TSMC: Darum verkaufte der Altmeister schon nach wenigen Monaten

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Was war passiert? Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiterbauteile gilt als eines der wichtigsten Unternehmen auf dem Zukunftsmarkt. Für Analysten und Beobachter eines der besten Investments in die Chip-Branche.

Buffett – derzeit auf Japan-Reise – lobte gegenüber der Tageszeitung Nikkei, TSMC sei ein gut geführtes Unternehmen. Aber Berkshire habe bessere Orte, sein Kapital zu investieren. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China rund um die Frage nach Taiwans Unabhängigkeit seien "eine Überlegung" in der Entscheidung gewesen, den TSMC-Anteil zu reduzieren.

In dem Nikkei-Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde, outete sich der 92-Jährige auch als großer Fan von japanischen Aktien. Insgesamt ist Berkshire an fünf japanischen Handelshäusern beteiligt. Man sei "sehr stolz" auf diese Investments, so Buffett. (Mehr über Buffetts Japan-Investments lesen Sie hier)

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion