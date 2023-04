Boeing liefert mehr Jets aus als Airbus

(letzter Satz gestrichen)



TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hinkt bei der Auslieferung neuer Jets weiter hinterher. In den ersten drei Monaten des Jahres lieferte der Dax -Konzern 127 Maschinen aus und damit weniger als sein angeschlagener Konkurrent Boeing aus den USA, der auf 130 Maschinen kam. Für sein Jahresziel von rund 720 Flugzeug-Auslieferungen muss sich der europäische Hersteller weiter ranhalten. An neuen Bestellungen mangelt es nicht: Airbus holte erneut mehr Aufträge herein als sein Rivale, der noch immer unter Problemen bei wichtigen Flugzeugtypen leidet.

An der Börse kamen zumindest Boeings Absatzzahlen entsprechend gut an. Während die Airbus-Aktie am Dienstagabend nach anfänglichen Kursgewinnen nahezu unverändert aus dem Handel ging, lag das Papier des US-Konzerns zuletzt mit rund einem Prozent im Plus. Airbus hatte seine Absatz- und Auftragszahlen bereits am Morgen veröffentlicht, die Mitteilung von Boeing folgte kurz vor dem europäischen Börsenschluss.