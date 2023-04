dynaCERT meldet nicht über einen Makler vermittelte Finanzierung in Form einer Privatplatzierung

TORONTO, ON--(11. April 2023) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein vollständig gezeichnetes, nicht über einen Makler vermitteltes Emissionsangebot nach dem Fremdvergleichsgrundsatz für einen gesamten Bruttoerlös von $ 2.000.000 (das „Emissionsangebot“) bekannt zu geben. Das Unternehmen wird eine Einheit zu einem Preis von $ 2.000.000 pro Einheit ausgeben; eine derartige Einheit besteht aus (a) einer (1) Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinssatz von zehn Prozent (10 %) und einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023, die nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in eine Stammaktie 6.666.667 Stammaktien des Unternehmens wandelbar ist (die „Aktien“), wobei der Wandlungspreis $ 0,30 pro Aktie beträgt, und (b) 666.667 Warrants zum Erwerb von Stammaktien (die „Warrants“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis spätestens 31. März 2026 zum Kauf einer (1) Aktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,30 pro Aktie, wobei das Unternehmen jederzeit nach eigenem Ermessen mit einer Frist von 30 Tagen eine Benachrichtigung über den vorzeitigen Ablauf übermitteln kann, falls der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange während der verbleibenden Laufzeit dieser Warrants an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als $ 0,45 beträgt.

