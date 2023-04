Myriad Uranium gibt Aktienoptionen aus

11. April 2023, Vancouver, Kanada / IRW-Press / MYRIAD URANIUM CORP. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 1.425.000 Aktienoptionen an Directors, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Jede Option berechtigt während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,31 pro Aktie.

Die Optionen wurden im Zusammenhang mit der Einführung eines geänderten und neu formulierten Aktienoptionsplans des Unternehmens (der „ESOP“) gewährt, nach welchem die maximale Anzahl auszugebender Stammaktien des Unternehmens 15 % der Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens zu jedem „Zuerkennungsdatum“ entspricht. Ein Exemplar des ESOP kann in der Rubrik Offenlegungen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abgerufen werden.

Bestimmte Directors und leitende Angestellte des Unternehmens haben Aktienoptionen erhalten, und diese Ausgabe von Aktienoptionen gilt als „Transaktion mit nahe stehenden Personen“ im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 („MI 61-101“). Diese Ausgabe ist von der Erfordernis der förmlichen Bewertung und der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß dem MI 61-101 befreit, da der Verkehrswert dieser Ausgabe von Aktienoptionen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie nach MI 61-101 ermittelt, nicht übersteigt.

Über Myriad

Myriad Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einer 100-prozentigen Optionsbeteiligung an über 1.800 km2 Uranexplorationslizenzen im Tim Mersoï Basin, Niger. Diese Lizenzen liegen entlang von Strukturen und sind umgeben von vielen der wichtigsten Uranlagerstätte in Afrika. Myriad hat außerdem eine 50-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Millen Mountain in Nova Scotia, Kanada, wobei die anderen 50% in Besitz von Probe Metals Inc sind. Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR (www.sedar.com), auf der Unternehmenswebsite unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.