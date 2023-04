Wirtschaft Länder wollen für Klimaschutz deutlich mehr Holzneubauten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte über mehr Klimaschutz im Gebäudebereich fordern die Bundesländer die Ampel auf, die Verwendung von Holz beim Wohnungsneubau zu erleichtern. Demnach soll bis 2030 die Holzbauquote auf 30 Prozent erhöht werden, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf einen Beschluss der Agrarminister.



Vor allem dort, "wo der Wohnraumbedarf am größten" sei, zitiert die Zeitung aus dem Papier. Derzeit liegt die Quote bei rund 20 Prozent. Wälder und Holzprodukte leisteten positive Beiträge zu Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Wertschöpfung.