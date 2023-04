Die beeindruckende CYCE versammelt die globalen Akteure der chemischen Energiewirtschaft in Yulin

Yulin, China (ots/PRNewswire) - Die 17. Yulin International Coal and High-end

Energy Chemical Industry Expo (CYCE) fand vom 7. bis 9. April in Yulin, einer

Stadt im Nordwesten Chinas in der Provinz Shaanxi, statt. Die CYCE wurde

gemeinsam vom Stadtkomitee CPC Yulin, der Volksregierung von Yulin und dem

Chinesischen Rat zur Förderung des internationalen Handels (Council for the

Promotion of International Trade Shaanxi Sub-council) organisiert. Unter dem

Motto "High-end Leadership, Multi-layer Fusion, and Low-carbon Development"

(Führung auf höchstem Niveau, Multi-Layer-Fusion und kohlenstoffarme

Entwicklung) präsentierten mehr als 756 Aussteller ihre neuesten

Errungenschaften, wie z. B. fortschrittliche Ausrüstung für die internationale

Kohle- und Energie-Chemieindustrie sowie Spitzentechnologien für den

intelligenten Bergbau.



Rund 60 ausländische Gäste waren zur jüngsten CYCE eingeladen. Darüber hinaus

nahmen mehr als 50 ausländische Aussteller aus über 10 Ländern, darunter

Deutschland und Frankreich, an der Expo teil. Eine Reihe von internationalen

Wirtschaftsverbänden nahmen an den Wirtschafts- und Handelsverhandlungen auf der

Expo teil. Insbesondere wurde zum ersten Mal ein separater koreanischer Pavillon

eingerichtet.